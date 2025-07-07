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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Дроны ГУР поразили в России Ильский НПЗ — источники

Источники в разведке сообщили о попадании в один из технологических цехов НПЗ, который является частью военно-промышленного комплекса РФ.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака на российский НПЗ / Иллюстративное фото

Атака на российский НПЗ / Иллюстративное фото / © ТСН.ua

Дальнобойные беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. Шамара в Краснодарском крае России.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в украинской разведке.

Во время дроновой атаки на Ильский НПЗ произошло попадание в один из технологических цехов предприятия. Поражение завода подтверждают и местные медиа.

По словам источника из разведки, атакованное нефтеперерабатывающее предприятие входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа РФ.

Этот НПЗ занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья, отгрузкой готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.

«Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессора и задействован в ведении войны против Украины», — акцентировал собеседник.

Напомним, это уже не первое поражение Ильского нефтеперерабатывающего завода. О предыдущей атаке Генеральный штаб ВСУ информировал в середине февраля 2025 года.

К слову, 1 июля стало известно о поражении в России Ижевского электромеханического завода «Купол» и НПЗ АО «Саратоворгсинтез», обслуживающих российскую армию горюче-смазочными материалами и зенитными ракетными комплексами малого радиуса действия.

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