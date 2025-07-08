Медведєв "послав" Трампа: що цього разу видав представник РФ

Глава Радбезу РФ Дмитро Медведєв

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Глава Радбезу РФ Дмитро Медведєв публічно “послав” президента США Дональда Трампа. Він закликав росіян “не ставитися серйозно до нього”.

Про це пишуть російське пропагандистське видання ТАСС.

Путінський посіпака у такий спосіб відреагував на останні висловлювання Дональда Трампа. Мовляв, до риторики лідера США варто “ніяк не ставитися”.

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“Медведєв закликав ніяк не ставитись до риторики Трампа і продовжувати досягати цілей спецоперації”, — йдеться у повідомленні.

Вражає, що росіяни досі сподіваються на успіх так званої “СВО”. І це після катастрофічних втрат у живій силі й техніці, які абсолютно невиправданими.

Раніше Медведєв назвав “справжнього ворога Росії”. Головний рупор Кремля у соцмережах заявив, що Європейський Союз перетворився на ворога Росії. За його словами ЄС становить «пряму загрозу» державі-агресорці.

Медведєв вважає, що ЄС перетворився з економічного блоку «на політизовану антиросійську організацію, яка поступово перетворюється на військовий блок».

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