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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Медведев "послал" Трампа: на этот раз выдал представитель РФ

Медведев призвал россиян "никак не относиться" к риторике Трампа, продемонстрировав тотальное неуважение к главе Штатов.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев публично «послал» президента США Дональда Трампа. Он призвал россиян «не относиться серьезно к нему».

Об этом пишут российское пропагандистское издание ТАСС.

Путинский муртад таким образом отреагировал на последние высказывания Дональда Трампа. Мол, к риторике лидера США стоит «никак не относиться».

«Медведев призвал никак не относиться к риторике Трампа и продолжать добиваться целей спецоперации», — говорится в сообщении.

Поражает, что россияне до сих пор надеются на успех так называемой СВО. И это после катастрофических потерь в живой силе и технике, совершенно неоправданных.

Ранее Медведев назвал «настоящего врага России». Главный рупор Кремля в соцсетях заявил, что Европейский Союз превратился в неприятеля России. По его словам, ЕС представляет «прямую угрозу» государству-агрессору.

Медведев считает, что ЕС превратился из экономического блока «в политизированную антироссийскую организацию, постепенно превращающуюся в военный блок».

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