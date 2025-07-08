Медведев "послал" Трампа: на этот раз выдал представитель РФ

Глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Реклама

Глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев публично «послал» президента США Дональда Трампа. Он призвал россиян «не относиться серьезно к нему».

Об этом пишут российское пропагандистское издание ТАСС.

Путинский муртад таким образом отреагировал на последние высказывания Дональда Трампа. Мол, к риторике лидера США стоит «никак не относиться».

Реклама

«Медведев призвал никак не относиться к риторике Трампа и продолжать добиваться целей спецоперации», — говорится в сообщении.

Поражает, что россияне до сих пор надеются на успех так называемой СВО. И это после катастрофических потерь в живой силе и технике, совершенно неоправданных.

Ранее Медведев назвал «настоящего врага России». Главный рупор Кремля в соцсетях заявил, что Европейский Союз превратился в неприятеля России. По его словам, ЕС представляет «прямую угрозу» государству-агрессору.

Медведев считает, что ЕС превратился из экономического блока «в политизированную антироссийскую организацию, постепенно превращающуюся в военный блок».

Реклама