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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
2 хв

Ці напої категорично не можна вживати у період спеки

У спекотні літні дні, коли температура зростає, а потовиділення посилюється, нашому організму потрібно більше рідини для підтримання водного балансу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Існують напої, які не лише не допомагають втамувати спрагу, а навпаки – підсилюють її

Існують напої, які не лише не допомагають втамувати спрагу, а навпаки — підсилюють її / © Pixabay

Коли температура піднімається вище +30 градусів, просто неможливо вийти з дому, не прихопивши з собою пляшку води, адже всього за 5 хвилин перебування під сонцем ви відчуєте спрагу.

Тільки ось далеко не всі напої підходять для вгамування спраги в спеку.

Які напої не варто вибирати під час літньої спеки

Солодкі газовані напої та пакетовані соки

Високий вміст цукру призводить до різкого стрибка глюкози в крові. Це провокує вироблення інсуліну та посилене виведення рідини, замість гідратації викликаючи посилену спрагу. Штучні домішки (барвники, ароматизатори) створюють додаткове навантаження на печінку та нирки, що вже працюють інтенсивніше у гарячі дні. «Порожні» калорії сприяють набору ваги й порушенням метаболізму, не даючи жодної користі організму.

Алкогольні напої

У спеку алкоголь — особливо небезпечний. Розширюючи судини, алкоголь змушує серце працювати інтенсивніше, що може призвести до аритмій, підвищеного тиску або навіть гострих станів у людей із серцевими хворобами.

Чимало коктейлів і солодких вин містять прихований цукор, що ще більше загострює дегідратацію й додає калорії. У спеку алкоголь краще повністю виключити.

Гарячі напої (кава, чорний чай)

Вони підвищують температуру тіла, стимулюючи потовиділення. Якщо не поповнювати втрачену рідину, виникає зневоднення. Кофеїн, що міститься у каві та міцному чаї, має легкий сечогінний ефект, що знову ж таки сприяє втраті рідини. Краще ж перестрахуватися й обмежитися холодними трав’яними чаями без цукру чи лише чистою водою.

Раніше ми писали, як пережити спеку. Більше про ці способи читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
200
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