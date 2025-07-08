Президент Чехії назвав єдиного політика, до якого Путін може прислухатися

Петр Павел. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Володимир Путін розглядає американського лідера Дональда Трампа як єдиного співрозмовника на можливих мирних переговорах щодо війни в Україні.

Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю BBC.

З його слів, це свідомою спробою “фюрера” виключити європейські країни з переговорного процесу.

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“Бо президент Путін чітко каже, що бачить американського президента як єдиного співрозмовника на переговорах. Це свідома спроба виключити європейські країни із переговорного процесу”, наголосив Павел.

Чеський президент наголошує, що саме тому ЄС від самого початку війни намагався якнайактивніше обговорювати з американськими партнерами та союзниками параметри будь-яких переговорів. Адже їхній результат безперечно впливає на безпеку всієї Європи. Саме тому вона має зайняти своє місце за столом переговорів.

“Я вважаю, що по обидва боки Атлантики, безперечно, зацікавлені у значно більшому економічному тиску на Росію. Тому що це такий набір заходів, який не вбиває, але при цьому є дуже потужним”, - додав Павел.

Нагадаємо, Дональд Трамп зробив заяву про диктатора РФ Володимира Путіна. Американський лідер запевнив, що Україна буде отримувати американську військову допомогу, оскільки російський “фюрер” «хоче продовжувати вбивати людей».

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Зауважимо, журналіст Віталій Портников зауважив, що Володимир Путін не оцінив поступки Трампа. Зміна ставлення американського президента до російського диктатора відбулася через те, що перед шостою телефонною розмовою з кремлівським диктатором президент США вирішив змусити Путіна змінити погляд на війну проти України шляхом досить серйозних поступок Москві.

Дата публікації 12:57, 07.07.25 Кількість переглядів 5 Україна переконує США і Європу! Вирішальний тиждень для країни! Що вже відомо?