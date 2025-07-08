Трамп открывает шлюзы: сколько оружия получит Украина от США

Дональд Трамп. / © Associated Press

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После нескольких дней неопределенности президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении военной помощи Украине. Речь идет прежде всего об оборонном вооружении, включая ранее приостановленные поставки ракет Patriot и высокоточной артиллерии.

Об этом пишет издание BBC.

Об этом президент США заявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп подчеркнул, что недоволен действиями Владимира Путина и признал, что Украина подвергается мощным атакам: "Мы должны отправить еще немного оружия. Они могут себя защитить. Сейчас они очень сильно страдают".

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В Пентагоне подтвердили, что отправка новой партии оборонного оружия уже согласована, подчеркнув: "Цель — обеспечить способность украинцев защищаться, пока продолжаются усилия для достижения продолжительного мира".

Неделю назад США неожиданно приостановили часть поставок, в том числе зенитные ракеты Patriot. Это объяснили пересмотром приоритетов и заботой о национальных запасах. Президент Зеленский в ответ отметил, что системы Patriot являются "настоящими защитниками жизни" и призвал Вашингтон пересмотреть это решение.

Резкая смена позиции Трампа произошла после массированных атак дронами и ракетами по Киеву и другим регионам Украины. По словам украинских чиновников, только за один день Россия выпустила более 500 дронов и 11 ракет, что нанесло существенный ущерб инфраструктуре и привело к жертвам.

Зеленский ранее сообщил о телефонном разговоре с Трампом, в ходе которого они обсудили усиление противовоздушной обороны. По словам обеих сторон, это был самый результативный разговор с момента возвращения Трампа к власти.

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Несмотря на новую волну поддержки, Трамп не скрывает своего нежелания расширять участие США в войне. После разговора с Путиным он заявил, что никакого прогресса в достижении перемирия нет, и выразил сомнение в готовности Кремля остановить агрессию.

Между тем, Украина продолжает призывать западных союзников к более жестким санкциям против России и более активной помощи в сфере ПВО — пока Кремль продолжает наступление и обстрелы.

Напомним, Глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Трампа о возобновлении военной поддержки Украины. Он призвал россиян "не относиться серьезно к нему".