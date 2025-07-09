ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1999
Время на прочтение
1 мин

В Луцке ночью раздались мощные взрывы: город под массированным ударом

В ночь на 9 июля в Луцке прозвучала серия взрывов — город атаковали вражеские беспилотники. Над ним работали силы противовоздушной обороны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Луцк под массированной атакой

Луцк под массированной атакой / © ТСН.ua

В ночь на 9 июля в Луцке прозвучала серия взрывов во время атаки БпЛА и ракет «Кинжал».

Об этом говорится в сообщении городского головы Игоря Полищука.

В сообщении указывается, что БПЛА атакуют город с разных сторон, по ним работают силы ПВО.

«БПЛА на подлете в город. е БПЛА рядом с городом», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщалось о пусках ракет «Кинжал» в сторону города.

Также власти сообщают о новых группах БпЛА в сторону города.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 9 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 9 июля сработали силы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie