В Луцке ночью раздались мощные взрывы: город под массированным ударом

Луцк под массированной атакой / © ТСН.ua

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В ночь на 9 июля в Луцке прозвучала серия взрывов во время атаки БпЛА и ракет «Кинжал».

Об этом говорится в сообщении городского головы Игоря Полищука.

В сообщении указывается, что БПЛА атакуют город с разных сторон, по ним работают силы ПВО.

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«БПЛА на подлете в город. е БПЛА рядом с городом», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщалось о пусках ракет «Кинжал» в сторону города.

Также власти сообщают о новых группах БпЛА в сторону города.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 9 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 9 июля сработали силы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников.