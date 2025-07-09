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- Украина
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В Луцке ночью раздались мощные взрывы: город под массированным ударом
В ночь на 9 июля в Луцке прозвучала серия взрывов — город атаковали вражеские беспилотники. Над ним работали силы противовоздушной обороны.
В ночь на 9 июля в Луцке прозвучала серия взрывов во время атаки БпЛА и ракет «Кинжал».
Об этом говорится в сообщении городского головы Игоря Полищука.
В сообщении указывается, что БПЛА атакуют город с разных сторон, по ним работают силы ПВО.
«БПЛА на подлете в город. е БПЛА рядом с городом», — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщалось о пусках ракет «Кинжал» в сторону города.
Также власти сообщают о новых группах БпЛА в сторону города.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 9 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 9 июля сработали силы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников.