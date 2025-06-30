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"Від України нічого не залишиться": Росія готує масовані атаки дронами — думка військового
Найближчим часом Росія змінить підхід до ударів по Україні та робитиме ставку саме на дрони, а не ракети.
Найближчі місяці можуть принести зміну тактики з боку РФ — акцент зміститься з ракетних обстрілів на масовані атаки дронами.
Про це співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко розповів УНІАН.
“Я думаю, що найближчим часом — на дрони. Є у мене міркування. Найближчим часом. Але потім, я думаю, що ракетна тема, на жаль, зможе повернутися”, — заявив Луценко.
Він наголосив, що Росії нині вистачає безпілотників для завдавання відчутних ударів, і якщо їх кількість суттєво зросте, ситуація може стати критичною навіть без використання ракет.
“Якщо у них буде, скажімо, через рік тисяча дронів на добу — від України нічого не залишиться і без будь-яких ракет. Це дешевше, це простіше і навіть видовищніше буде”, — додав експерт.
За його словами, ставка на дрони є не лише економічно вигіднішою для Росії, а й ефективною з погляду психологічного та фізичного тиску на українську інфраструктуру.
Нагадаємо, в Україні створили антидронові набої, які дозволяють піхотинцям ефективніше знищувати FPV-дрони ще до моменту атаки.