"Від України нічого не залишиться": Росія готує масовані атаки дронами — думка військового

ППО / © Державна прикордонна служба України

Реклама

Найближчі місяці можуть принести зміну тактики з боку РФ — акцент зміститься з ракетних обстрілів на масовані атаки дронами.

Про це співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко розповів УНІАН.

“Я думаю, що найближчим часом — на дрони. Є у мене міркування. Найближчим часом. Але потім, я думаю, що ракетна тема, на жаль, зможе повернутися”, — заявив Луценко.

Реклама

Він наголосив, що Росії нині вистачає безпілотників для завдавання відчутних ударів, і якщо їх кількість суттєво зросте, ситуація може стати критичною навіть без використання ракет.

“Якщо у них буде, скажімо, через рік тисяча дронів на добу — від України нічого не залишиться і без будь-яких ракет. Це дешевше, це простіше і навіть видовищніше буде”, — додав експерт.

За його словами, ставка на дрони є не лише економічно вигіднішою для Росії, а й ефективною з погляду психологічного та фізичного тиску на українську інфраструктуру.

Нагадаємо, в Україні створили антидронові набої, які дозволяють піхотинцям ефективніше знищувати FPV-дрони ще до моменту атаки.

Реклама