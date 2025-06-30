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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
6845
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В Україні створили секретну зброю, яка знищує FPV-дрони

Нові антидронові набої підвищують шанси військових знищити FPV-дрони зі звичайного автомата.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Пулі

Кулі / © Pixabay

В Україні створили антидронові набої, які дозволяють піхотинцям ефективніше знищувати FPV-дрони ще до моменту атаки. Розробка ініційована кластером Brave1, виконана в поширеному калібрі 5,56 мм і вже отримала натовську кодифікацію.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram та розповів деталі.

Завдяки спеціальній бойовій частині нові боєприпаси значно ефективніші за стандартні — вони дозволяють уражати FPV-дрони або дрони-розвідники ще до того, як ті встигнуть здійснити атаку. Це особливо актуально для українських піхотинців, які на передовій стикаються з постійною загрозою з повітря.

Набої виконані в найпоширенішому автоматному калібрі — 5,56 мм. У Brave1 зазначають, що технічні характеристики не розголошуються з міркувань безпеки, однак ефективність розробки вже підтверджено, і вона отримала офіційну кодифікацію відповідно до стандартів НАТО.

© t.me/zedigital

Тепер перед розробниками стоїть завдання масштабувати виробництво, щоб забезпечити новими набо́ями якомога більше підрозділів Сил оборони. У Brave1 підкреслюють, що мета — щоб кожен піхотинець мав змогу носити з собою магазин таких боєприпасів і використовувати їх у разі повітряної загрози.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міноборони України офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ новий безпілотник «РОННІ-13», розроблений українським підприємством з урахуванням реального бойового досвіду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
6845
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