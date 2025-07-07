Ранкова атака на Харків: відео "прильотів" і подробиці про наслідки

Руйнування у Харкові через атаку 7 липня / © Харківська обласна прокуратура

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Під час атаки на Харків уранці 7 липня російські війська запустили шість дронів «Шахед». У місті пошкоджені будинки, автомобілі, виникли пожежі. Моменти «прильотів» по Харкову зняли на відео.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, а відео поширюються у телеграм-каналах.

«Стисло про останню атаку на місто: 6 „шахедів“ протягом буквально 10 хвилин, починаючи з початку одинадцятої. Били по житлових вулицях, по машинах, по людях», — йдеться в заяві міського голови.

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Так, у Холодногірському районі Харкова загорівся дах будівлі. Були пошкоджені розташовані поряд будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто. Є постраждалий.

Російські окупанти влучили у дорогу біля житлових будинків. Там загорілися автівки, пошкоджені тролейбусні лінії, стовпи, світлофори.

В іншому місці ворожий удар припав на місце зовсім поряд із двоповерховим будинком. Там було розтрощено понад 10 авто.

Ще один дім загорівся просто від удару «Шахеда».

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На місцях працюють міські служби, рятувальники та волонтери.

Дата публікації 12:02, 07.07.25 Кількість переглядів 6 «Прильоти» по Харкову 7 липня зняли на відео

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня армія РФ атакувала Харків безпілотниками: гатила по житлових кварталах. Виникли пожежі у квартирах та авто, були влучання по території дитсадка та торговельного об’єкта.

Удари дронами по Харкову ворог продовжив і вранці. За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, через ранкові атаки по місту постраждали 29 людей.

Під удари потрапила будівля Харківського обласного ТЦК та СП та прилегла територія. Були поранені троє людей.

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