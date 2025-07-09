Вибухи у Луцьку 9 липня: що відомо про нічну атаку РФ

Окупанти масово атакували Україну дронами, а також запускали ракети / © Associated Press

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У ніч проти 9 липня ЗС РФ завдали найбільш масованої атаки ракетами та дронами типу «Шахед» по Луцьку за час повномасштабного вторгнення до України.

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.

«Черговий не добрий ранок. Найбільш масована атака ворога на наше місто та громаду дронами, ракетами», — сказав Поліщук.

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Він уточнив, що внаслідок російської атаки сталося загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів.

Також здійнялась пожежа на території одного з підприємств.

«Решта ушкоджень зʼясовується. На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає», — наголосив Поліщук.

Раніше повідомлялося, що Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні.

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Основна частина ракет і дронів була спрямована у бік Тернополя та Луцька.

По Луцьку загарбники завдали ударів одразу кількома типами озброєння: «шахедами», ракетами Х-101 та «Кинджалами».