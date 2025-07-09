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- Украина
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Взрывы в Луцке 9 июля: что известно о ночной атаке РФ
В Луцке раздавались взрывы на фоне угрозы ракетной атаки. Обошлось без жертв и пострадавших.
В ночь на 9 июля ВС РФ нанесли наиболее массированную атаку ракетами и дронами типа «Шахед» по Луцку за время полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук.
«Очередное не доброе утро. Самая массированная атака врага на наш город и громадами дронами, ракетами», — сказал Полищук.
Он уточнил, что в результате российской атаки произошло возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов.
Также начался пожар на территории одного из предприятий.
«Остальные повреждения выясняются. К счастью, на данный момент информации о погибших в результате вражеской атаки нет», — подчеркнул Полищук.
Ранее сообщалось, что Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине.
Основная часть ракет и дронов была направлена в сторону Тернополя и Луцка.
По Луцку захватчики нанесли удары несколькими типами вооружения: «шахедами», ракетами Х-101 и «Кинжалами».