Атака на Луцьк: скільки дронів і ракет летіли на місто

Ракетно-дронова атака

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Під час масованої атаки на Волинську область у ніч проти 9 липня фактично усі ворожі безпілотники та ракети летіли на Луцьк. У повітряному просторі регіону перебували близько 50 БпЛА та п’ять ракет.

Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

«Цієї ночі наша область знову зазнала масованої атаки. Фактично усе летіло на Луцьк. Загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет», — йдеться у заяві голови ОВА.

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Інформація про влучання уточнюється.

Рудницький поінформував, що зараз надзвичайники гасять пожежі на складах одного із підприємств Луцька та гаражного кооперативу.

Очільник області акцентував, що станом на зараз немає повідомлень про постраждалих чи загиблих.

Нагадаємо, у ніч проти 9 липня у Луцьку гриміли сильні вибухи. Вранці місцева влада повідомила, що ворог завдав по Луцьку найбільшої атаки ракетами та дронами за весь час повномасштабної війни. Загорілися гаражі на території одного з кооперативів та виникла пожежа на території одного з підприємств.

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