День ангела 9 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 9 липня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 9 липня

9 липня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Івана, Кирила, Костянтина, Михайла, Олександра, Федора.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві впевнений в собі, лідер. В дорослому віці стає великодушним, спокійним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві імпульсивний, великодушний. В дорослому віці стає довірливим, надто наївним.

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Кирило — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “пан”. В дитинстві допитливий, наполегливий. В дорослому віці має міцну силу волі, не вміє знаходити компроміси.

Костянтин — латинське походження, означає “стійкий”. В дитинстві постійний, надійний друг. В дорослому віці стає відповідальним, витривалим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, в перекладі “хто як Бог”. В дитинстві активний, легкий на підйом. В дорослому віці стає вольовим, справедливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві справжня душа компанії, дружелюбний. В дорослому віці стає мужнім, довго шукає собі пару.

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Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає чесним, напористим.

День ангела 9 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 липня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе від усього лихого, надихав на добрі справи й підтримував у складні моменти. Нехай у твоєму серці завжди панує спокій, а в житті — любов, добробут і гармонія.

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З Днем ангела, рідна душа! Нехай твій янгол-охоронець завжди тримає тебе за руку, веде правильними дорогами та захищає від усього злого. Бажаю тобі щастя, яке надихає, людей, які підтримують, і сили, яка допомагає мріяти та діяти!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник буде поруч щодня, даруючи спокій, віру і надію. Бажаю миру в серці, добрих людей навколо та радості у кожному новому дні.

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У день твого небесного заступника хочу побажати тобі Божої благодаті, сили духу, ясності думок і невичерпної любові. Нехай твоє життя буде світлим шляхом, яким завжди супроводжує твій ангел-хоронитель!

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Зі святом твого Ангела! Нехай добрі крила оберігають тебе від життєвих бур, а серце завжди відчуває тепло небесної опіки. Бажаю, щоб твоя дорога була щасливою, твоя душа — спокійною, а твоє життя — наповненим світлом, любов’ю й вірою.