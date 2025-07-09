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ТСН у соціальних мережах

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Долар здорожчав: курс валют на 9 липня 2025

НБУ підвищив курс долара до гривні. Здорожчав також і злотий.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Долар здорожчав

Долар здорожчав / © Associated Press

Національний банк України на 5 копійок підняв курс долара до гривні. Офіційний курс на 9 липня встановили на рівні 41,84 грн за долар.

Про це повідомляє НБУ.

Польський злотий здорожчав на 1 копійку. Офіційний курс встановили на рівні 11,55.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,45 грн. Купують за 41,7 грн.

За євро в обмінниках пропонують 48,55 грн. Продають за 49,6 грн.

Раніше повідомлялося, що потенціал здорожчання євро ще не вичерпаний, на поточному тижні може бути 50 грн/євро і вище — так вважають експерти. Але курси як долара, так і євро у найближчі сім днів суттєво залежатимуть від політичних подій у США і публікації статистичних даних по золотовалютних резервах Нацбанку та рівню інфляції в Україні.

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