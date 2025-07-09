Доллар подорожал: курс валют на 9 июля 2025

Доллар подорожал / © Associated Press

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Национальный банк Украины на 5 копеек поднял курс доллара по отношению к гривне. Официальный курс на 9 июля был установлен на уровне 41,84 грн за доллар.

Об этом сообщает НБУ.

Польский злотый подорожал на 1 копейку.

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В обменниках доллар продают в среднем по 41,45 грн. Покупают за 41,7 грн.

За евро в обменниках предлагают 48,55 грн.

Ранее сообщалось, что потенциал удорожания евро еще не исчерпан, на текущей неделе может быть 50 грн/евро и выше — так считают эксперты. Но курсы как доллара, так и евро в ближайшие семь дней будут существенно зависеть от политических событий в США и публикации статистических данных по золотовалютным резервам Нацбанка и уровню инфляции в Украине.