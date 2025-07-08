Трамп пообіцяв більше зброї для України

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати відновлять постачання зброї українським силам оборони.

Про це повідомляє The Independent.

Заява прозвучала під час вечері з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху та членами їхніх делегацій. На запитання журналістів, чи планує Вашингтон надалі надавати озброєння Україні, Трамп відповів ствердно.

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«Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо це зробити, вони мають мати змогу захищатися. Вони зазнають дуже сильних ударів. Зараз вони зазнають дуже сильних ударів. Ми мусимо надіслати більше зброї, насамперед оборонної, але вони зазнають дуже, дуже сильних ударів», — сказав Трамп.

Він також наголосив на тяжких наслідках війни: «Так багато людей гинуть у цьому хаосі».

Раніше повідомлялося, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт спростувала припущення, що президент Дональд Трамп особисто віддав наказ про призупинення військової допомоги Україні.

Ми раніше інформували, що професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг припускає, що Дональд Трамп може підтримати продаж зброї для України.

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