Удар по ТЦК

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Окупанти намагаються використати негативне ставлення до територіальних центрів комплектування (ТЦК), щоб налаштувати українців проти власної влади.

Про це в етері Еспресо заявив народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко.

«Вони з самого початку війни намагаються зірвати нашу мобілізацію. Це робилося в інформаційному полі — часто видумуючи деякі історії, часто підсвічуючи дійсно ганебні історії, які у нас там траплялись, відносно ТЦК та СП. Вони вели таку інформаційну війну. Коли вони зрозуміли, що цього недостатньо, і мобілізація в Україні продовжується, і Україна стоїть», — сказав він.

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За словами Костенка, тепер ворог шукає нові способи для дестабілізації ситуації всередині країни.

«Вони сподіваються, що ставлення до ТЦК настільки негативне, що вони будуть цим розташовувати до себе людей. Тому вони намагаються бити по ТЦК. З мого погляду, це більш такі демонстраційні удари», — наголосив нардеп.

Він додав, що більшість ТЦК та СП вже релоковані до інших місць, однак ворог навмисно обирає для ударів будівлі, які раніше використовувалися у мирний час.

«Ми всі розуміємо, що багато ТЦК та СП релоковані і перебувають в інших місцях, а вони б’ють саме по тих будівлях, які на картах або за мирних часів були», — зазначив Костенко.

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За його словами, у більшості таких будівель військовослужбовці або призовники не перебувають.

«Там бувають або підрозділи оборони, поранені, мабуть, ті, хто проігнорував сигнали тривоги, бо вони б’ють зазвичай „шахедами“. Хтось ігнорує тривогу і, на жаль, отримує травми. Це терор, який вони намагаються десь збільшувати, а зараз направляти на внутрішню дестабілізацію і через неприязнь до ТЦК шукати собі підтримки таким чином», — підсумував Костенко.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по будівлях територіальних центрів комплектування у Харкові та Запоріжжі, внаслідок чого є поранені.

Ми раніше інформували, що Росія атакує приміщення ТЦК в різних регіонах України, щоб ускладнити мобілізацію та викликати паніку серед населення.

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