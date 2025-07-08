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Захватчики бьют по ТЦК, чтобы вызвать симпатию украинцев — Костенко
Российские силы намеренно наносят удары по территориальным центрам комплектования, пытаясь расшатать внутреннюю ситуацию в Украине и получить поддержку среди населения.
Оккупанты пытаются использовать негативное отношение к территориальным центрам комплектования (ТЦК), чтобы настроить украинцев против собственных властей.
Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко.
«Они с самого начала войны пытаются сорвать нашу мобилизацию. Это делалось в информационном поле — часто выдумывая некоторые истории, часто подсвечивая позорные истории, которые у нас там случались, в отношении ТЦК и СП.
По словам Костенко, теперь враг ищет новые способы дестабилизации ситуации внутри страны.
«Они надеются, что отношение к ТЦК настолько негативно, что они будут этим располагать к себе людей. Поэтому они пытаются избивать по ТЦК. С моей точки зрения, это более демонстрационные удары», — подчеркнул нардеп.
Он добавил, что большинство ТЦК и СП уже релокованы в другие места, однако враг намеренно выбирает для ударов здания, ранее использовавшихся в мирное время.
«Мы все понимаем, что многие ТЦК и СП релокованы и находятся в других местах, а они бьют именно по тем зданиям, которые на картах или в мирное время были», — отметил Костенко.
По его словам, в большинстве таких зданий военнослужащие или призывники не находятся.
«Там бывают или подразделения обороны, ранены, пожалуй, те, кто проигнорировал сигналы тревоги, потому что они бьют обычно шахедами. Кто-то игнорирует тревогу и, к сожалению, получает травмы. Это террор, который они пытаются где-то увеличивать, а сейчас направлять на внутреннюю дестабилизацию и по неприязни к ТЦК искать себе поддержки таким образом», — подытожил Костенко.
Ранее сообщалось, что россияне ударили по зданиям территориальных центров комплектования в Харькове и Запорожье, в результате чего ранены.
Мы ранее информировали, что Россия атакует помещение ТЦК в разных регионах Украины, чтобы усложнить мобилизацию и вызвать панику среди населения.