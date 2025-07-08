Удар по ТЦК

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Оккупанты пытаются использовать негативное отношение к территориальным центрам комплектования (ТЦК), чтобы настроить украинцев против собственных властей.

Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко.

«Они с самого начала войны пытаются сорвать нашу мобилизацию. Это делалось в информационном поле — часто выдумывая некоторые истории, часто подсвечивая позорные истории, которые у нас там случались, в отношении ТЦК и СП.

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По словам Костенко, теперь враг ищет новые способы дестабилизации ситуации внутри страны.

«Они надеются, что отношение к ТЦК настолько негативно, что они будут этим располагать к себе людей. Поэтому они пытаются избивать по ТЦК. С моей точки зрения, это более демонстрационные удары», — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что большинство ТЦК и СП уже релокованы в другие места, однако враг намеренно выбирает для ударов здания, ранее использовавшихся в мирное время.

«Мы все понимаем, что многие ТЦК и СП релокованы и находятся в других местах, а они бьют именно по тем зданиям, которые на картах или в мирное время были», — отметил Костенко.

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По его словам, в большинстве таких зданий военнослужащие или призывники не находятся.

«Там бывают или подразделения обороны, ранены, пожалуй, те, кто проигнорировал сигналы тревоги, потому что они бьют обычно шахедами. Кто-то игнорирует тревогу и, к сожалению, получает травмы. Это террор, который они пытаются где-то увеличивать, а сейчас направлять на внутреннюю дестабилизацию и по неприязни к ТЦК искать себе поддержки таким образом», — подытожил Костенко.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по зданиям территориальных центров комплектования в Харькове и Запорожье, в результате чего ранены.

Мы ранее информировали, что Россия атакует помещение ТЦК в разных регионах Украины, чтобы усложнить мобилизацию и вызвать панику среди населения.

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