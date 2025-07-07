Удары по ТЦК: могут ли атаки России остановить мобилизацию в Украине

Россия атакует украинские ТЦК беспилотниками / © ТСН.ua

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Последние атаки российских войск на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине не случайны — эксперты считают их целенаправленной тактикой.

Враг пытается не только усложнить мобилизационные процессы, но и вызвать панику и раскол общества.

Могут ли российские атаки действительно сорвать мобилизацию в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

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Россияне атакуют украинские военкоматы

За последние недели армия России атаковала дронами территориальные центры комплектования и социальной поддержки в ряде регионов Украины.

В частности, враг нанес удар в:

В результате атак погибли и ранены как среди военных, так и гражданских. В частности, повреждены здания ТЦК и близлежащие объекты.

Дата публикации 16:16, 03.07.25 Количество просмотров 196 Удар вражеских дронов по ТЦК в Полтаве попал на видео

Со взрывчаткой в военкомат

Кроме атак с применением беспилотников летом, в начале 2025 года в Украине была зафиксирована «волна минований», а именно пронесение взрывных устройств на территорию ТЦК.

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В феврале теракты произошли в Ровенской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

По данным СБУ, российские спецслужбы использовали завербованных агентов, которых взрывали вместе со взрывчаткой, только те заходили на территорию военкоматов. В результате взрывы прогремели в ТЦК городах: Ровно, Павлоград и Каменец-Подольский.

Последствия взрыва в Каменце-Подольском / © t.me/UA_National_Police

Впоследствии руководитель Национальной полиции Иван Выговский сообщил, что с начала 2025 года в Украине произошло девять террористических актов, связанных с ТЦК. В трех из этих случаев целями нападений были сотрудники полиции.

Один из распространенных способов — фальшивый вызов: преступники заранее закладывают взрывчатку, а затем вызывают правоохранителей, чтобы нанести большие потери.

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«Исполнителями преступлений преимущественно становятся молодые люди в возрасте 20 лет и менее. Как правило, это молодые люди, еще не осознающие всей ответственности и того, что они делают, или лица с низкой социальной ответственностью, наркосбытчики и т.д.», — отмечал Иван Выговский.

Россия целенаправленно охотится на украинские ТЦК

Аналитики ISW раскрыли коварную тактику врага и отметили, что армия Россия сознательно атакует гражданских дронами, используя массовые залпы и двойные удары.

Как отмечают эксперты, тактика и технологии совершенствуются, что свидетельствует о целенаправленности атак на мирное население.

Кроме того, ранее об умышленных атаках россиян на украинские ТЦК рассказывал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он объяснил, что целенаправленные атаки РФ ползаны со стремлением врага уничтожить как можно больше военных и правоохранителей.

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Разбор на месте попадания по ТЦК Полтавы 3 июля

Разбор на месте попадания по ТЦК Полтавы 3 июля

Разбор на месте попадания по ТЦК Полтавы 3 июля

Он не исключает, что атаки будут продолжаться, поскольку у россиян могут быть конкретные «планы» или даже получать награды за такие удары. Кроме того, атакуя ТЦК, они рассчитывают на панику среди мобилизованных.

«Возможно, у россиян есть план по каким-то показателям, которого пытаются придерживаться. Это то, за что в России могут получать награды. Кроме того, что в ТЦК, которые работают круглосуточно, есть работники, там еще есть мобилизованные граждане. Нанося удары по ТЦК, россияне рассчитывают на то, что мобилизованные будут пытаться бежать из этих помещений», — отметил Ступак.

Более того, впоследствии Россия официально признала, что удары по ТЦК целенаправленны.

«Мы целенаправленно бьем по ТЦК Украины и будем дальше бить», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Атака на ТЦК как способ сорвать мобилизацию в Украине

Кроме циничного заявления, в РФ сообщили, что цель сорвать мобилизационные процессы в Украине.

В свою очередь, украинское военное командование также подтверждает, что эти атаки являются частью кампании врага по срыву мобилизации, чтобы замедлить пополнение ВСУ и дестабилизировать тыл.

«Россия избрала такую тактику, атакуя ТЦК. Пытается сорвать мобилизационные процессы. Но шампанское им открывать рано. Здания повреждены, но работа продолжается», — рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

Также Саранцев отметил, что для срыва мобилизации в Украине РФ использует три разных способа:

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террористические атаки , с использованием завербованных агентов, доставляющих взрывчатку в военкоматы;

воздушные удары с помощью дронов-камикадзе,

проведение информационной кампании, направленной против деятельности ТЦК и СП.

В то же время военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в комментарии «Фокусу» отметил, что физические атаки на отдельные ТЦК не приведут к полной остановке мобилизации.

По его словам, систему можно адаптировать, перенеся процессы в другие подразделения или изменив формат работы.

Информационные атаки Кремля

Кроме физических атак, Кремль охотится за украинскими военкоматами, используя информационные атаки.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что Россия развернула новую информационную кампанию по срыву мобилизации в Украине. Через вражеские Telegram-каналы распространяют роботы, где предлагают передавать координаты ТЦК и СП.

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Это происходит на фоне волн атак на центры комплектования по всей Украине, что свидетельствует о спланированной дестабилизации граждан.

«Также эти Telegram-боты — еще один способ враждебных пропагандистов собрать личную информацию о людях с целью дальнейшего давления и шантажа», — отмечают в ЦПИ.

В свою очередь в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявляют, что вражеская пропаганда также распространяет нарратив о том, что своими ударами РФ якобы «защищает» украинцев от «террора людоедов».

Кроме того, фиксируются случаи информационной атаки и на официальные страницы в соцсетях региональных военкоматов.

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В частности, 7 июля Винницкого ТЦК в Facebook разместил сообщение якобы о приостановлении своей деятельности и смене адреса.

Впоследствии этот пост удалили, а опубликовали другое, где отметили, что информация, изложенная в нем, была отредактирована в результате постороннего вмешательства.

Скриншот сообщений из соцсети Facebook

«Три часа назад на официальной странице Винницкого областного ТЦК и СП было опубликовано сообщение о функционировании территориального центра комплектования и социальной поддержки по юридическому адресу. Информация, изложенная в нем, была отредактирована в результате постороннего вмешательства», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что личный состав Винницкого ОТЦК и СП был рассредоточен, а прием граждан по медицинским, социальным и другим вопросам осуществляется в штатном режиме непрерывно.

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Кроме того, там отметили, что никакого отношения к адресам приема граждан, предварительно указанных в соцсетях и медиа, не имеют.

Россия пытается расколоть украинское общество

Между тем в Третьей штурмовой бригаде считают, что российские удары по ТЦК преследуют цель не столько снизить мобилизацию, сколько расколоть украинское общество.

По словам командира бригады Максима Жорина, непосредственно на мобилизацию удары по военкоматам не оказывают большого влияния, однако значительно влияют на общественные настроения.

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин

«Не думаю, что удары по зданиям ТЦК сильно влияют на всеобщую мобилизацию. А вот на эмоции людей очень влияют, ведь тема работы ТЦК является наиболее конфликтной на сегодняшний день», — подчеркнул он.

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Он пояснил, что РФ специально играет на чувствительных темах, чтобы обострить внутренние конфликты.

Жорин подчеркнул, что россияне рассчитывают на поддержку части украинцев, и это им удается — новости об ударах получают положительную реакцию не только ботов. Таким образом кафиры пытаются посеять раздор среди украинцев.

В то же время снайпер батальона «Айдар» Орест Каракевич отмечает, что большинство граждан могут попасть на «крючок» кафиров.

«И самая большая беда в том, что большой контингент украинцев ведется на это, мало того, некоторые особо уп***ты еще и радостно в ладоши хлопают. Мда. Не просто беда, катастрофа, — заявил военный.

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Также он подчеркнул, что если исчезнут украинские ТЦК и украинские бойцы, то «на смену им придет ТЦК РФ».

Как уберечься от российского влияния

Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, в комментарии «Фокусу» отметил, что Украина использует все доступные ресурсы для противодействия враждебным операциям.

Он сообщил, что спецслужбы активно проводят контрдиверсионные и контрразведывательные мероприятия. В то же время государство противостоит российскому информационному влиянию.

Кроме того, чтобы не попасть во враждебное информационное влияние, эксперты советуют:

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не доверять непроверенным источникам,

не распространять панику (не делитесь неподтвержденными слухами, особенно в социальных сетях и мессенджерах, это может способствовать распространению дезинформации),

пользоваться официальными каналами (доверяйте только официальным сообщениям органов власти, СБУ, ВСУ, ГСЧС, местной администрации).

В то же время следует повышать медиаграмотность и не поддаваться эмоциям. Информационная атака часто рассчитана на эмоциональную реакцию — страх, злость, растерянность. Сохраняйте спокойствие и критическое мышление.

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