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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У Миколаєві вночі пролунали вибухи: виникла пожежа

Місто під атакою ворожих безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Associated Press

У Миколаєві в ніч проти 8 січня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, після чого у передмісті виникла пожежа.

Про це повідомив міський очільник Олександр Сєнкевич.

«У Миколаєві чутно ще один вибух! Загроза дронів триває», — йдеться у повідомленні.

Перед цим Повітряні сили повідомили, що у напрямку області рухалися ударні БпЛА.

«Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря, в напрямку Миколаївщини», — повідомили військові.

Пізніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ворожої атаки у передмісті виникла пожежа

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 8 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що в Одесі вночі пролунала серія вибухів під час атаки безпілотників.

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