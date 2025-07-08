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- Війна
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У Миколаєві вночі пролунали вибухи: виникла пожежа
Місто під атакою ворожих безпілотників.
У Миколаєві в ніч проти 8 січня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, після чого у передмісті виникла пожежа.
Про це повідомив міський очільник Олександр Сєнкевич.
«У Миколаєві чутно ще один вибух! Загроза дронів триває», — йдеться у повідомленні.
Перед цим Повітряні сили повідомили, що у напрямку області рухалися ударні БпЛА.
«Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря, в напрямку Миколаївщини», — повідомили військові.
Пізніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ворожої атаки у передмісті виникла пожежа
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 8 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що в Одесі вночі пролунала серія вибухів під час атаки безпілотників.