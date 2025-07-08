В Николаеве ночью раздались взрывы: возник пожар

Работа сил ПВО / © Associated Press

Реклама

В Николаеве в ночь на 8 января прогремели взрывы во время воздушной тревоги, после чего в пригороде возник пожар.

Об этом сообщил городской глава Александр Сенкевич.

«В Николаеве слышен еще один взрыв! Угроза дронов продолжается», — говорится в сообщении.

Реклама

Перед этим Воздушные силы сообщили, что в направлении области двигались ударные БПЛА.

«Группа ударных БпЛА из акватории Черного моря, в направлении Николаевщины», — сообщили военные.

Позже начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате вражеской атаки в пригороде возник пожар

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 8 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Реклама

Мы ранее информировали, что в Одессе ночью раздалась серия взрывов во время атаки беспилотников.