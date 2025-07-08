Трамп пообещал больше оружия для Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты возобновят поставки оружия украинским силам обороны.

Об этом сообщает The Independent.

Заявление прозвучало во время ужина с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и членами их делегаций. На вопрос журналистов, планирует ли Вашингтон в дальнейшем предоставлять вооружение Украине, Трамп ответил утвердительно.

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«Мы пришлем еще оружие. Мы должны это сделать, они должны защищаться. Они терпят очень сильные удары. Сейчас они терпят очень сильные удары. Мы должны прислать больше оружия, прежде всего оборонного, но они испытывают очень, очень сильные удары», — сказал Трамп.

Он также отметил тяжелые последствия войны: «Так многие люди погибают в этом хаосе».

Американский президент также заявил о глубоком разочаровании действиями диктатора Путина, подчеркнув, что тот не прекращает войну, в результате чего каждый день погибают люди.

«Я разочарован тем, что Путин не остановился», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла предположение, что президент Дональд Трамп лично отдал приказ о приостановлении военной помощи Украине.

Мы ранее информировали, что профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг предполагает, что Дональд Трамп может поддержать продажу оружия для Украины.