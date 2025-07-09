В Госдепе США сказали, получит ли Украина оружие

Флаг США / © Getty Images

Реклама

Госдеп США гарантирует оружие для Украины. Вашингтон подтвердил свою неизменную поддержку Киева в противостоянии агрессии со стороны Москвы.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга.

Как отметила Брюс, администрация Трампа остается «глубоко озабоченной ситуацией в Украине» и стремится «обеспечить украинцев всем необходимым для защиты». Она отмечает: США были и остаемся самыми крупными союзниками Украины.

Реклама

«Нам не безразлична судьба этих людей. Президент Трамп четко высказался по поводу продолжающихся массовых убийств и отметил необходимость достижения перемирия. В этом контексте мы возобновляем поставки вооружения. Хотя детали пока не разглашаются, президент говорил об этом открыто», — заявила Брюс.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что государство возобновит поставки оружия украинским силам обороны.

«Мы пришлем еще оружие. Мы должны это иметь возможность защищаться. Они должны испытать очень сильные удары.

Он также отметил тяжелые последствия войны — человеческие смерти. Американский президент также заявил о глубоком разочаровании действиями диктатора Путина, отметив, что именно он не прекращает войну.

Реклама