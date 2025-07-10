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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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МЗС України зробило заяву щодо Волинської трагедії

Напередодні вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії в Польщі, Міністерство закордонних справ України висловило глибоке співчуття польському народу, розділяючи його біль і скорботу.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
МЗС України зробило заяву щодо Волинської трагедії

МЗС України зробило заяву щодо Волинської трагедії / © Associated Press

Міністерство закордонних справ України зробило офіційну заяву, наголосивши на глибокій повазі до спільної історії українського та польського народів та важливості збереження стратегічного партнерства. Особливо в умовах російської агресії.

Про це повідомили у телеграм-каналі МЗС України.

У заяві підкреслюється, що Україна з розумінням ставиться до чутливості теми Волинської трагедії у польському суспільстві, водночас визнаючи складність історичних подій для українців.

«Сьогодні наші народи мають моральний обов’язок — не лише перед пам’яттю загиблих, а й перед сучасними та прийдешніми поколіннями — зберігати спадок співпраці, взаємної довіри та стратегічного партнерства», — йдеться у заяві.

МЗС України виступає за чесний, відповідальний та збалансований історичний діалог, вільний від політизації та односторонніх трактувань. І розраховує на розважливість польських партнерів в оцінках минулого. Заради збереження єдності у захисті від спільного ворога — Росії — Україна прагне вирішувати всі проблеми двосторонніх відносин у конструктивному дусі, що було доведено конкретними кроками. Зокрема відновленням процесу ексгумацій та діалогу з історичних питань.

Міністерство зазначило, що останнім часом в Україні було проведено два загальнонаціональні круглі столи за участю провідних істориків та експертів з українсько-польських відносин. Ці заходи підтвердили, що події Волинської трагедії були трагедією двох народів і потребують спільних об’єктивних оцінок на основі фахових досліджень.

Україна відзначає конструктивну співпрацю з Польщею у пошукових та ексгумаційних роботах, належному впорядкуванні місць поховань та встановленні імен усіх загиблих. Продовження цієї спільної роботи сприятиме зміцненню взаєморозуміння між народами.

Також було запропоновано відновити діяльність Українсько-польського форуму істориків та Форуму партнерства як важливих майданчиків для обміну думками та пошуку взаєморозуміння. МЗС України наголошує на деструктивній ролі Росії, яка намагається розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого.

«На жаль, деякі польські політики свідомо чи несвідомо підіграють агресору в цих зусиллях», — йдеться у заяві.

Міністерство підкреслює, що Росія наочно демонструє свої злочини на прикладі Бучі, Ірпеня, Маріуполя та інших українських міст. Це вказує на те, що подібна доля чекає й на Польщу, якщо агресора не зупинити в Україні.

«Добросусідські відносини України та Польщі залишаються важливими для обох країн з огляду на спільні інтереси та історичну близькість наших народів, а також виклики та загрози, які несе для нас російський агресор», — пише МЗС України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України засудило ухвалу Сейму Польщі про встановлення 11 липня Днем пам’яті жертв «геноциду, вчиненого ОУН і УПА», назвавши її кроком, що суперечить добросусідському діалогу.

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю заявив, що під час розмови з Володимиром Зеленським отримав від нього щире зізнання щодо незнання про Волинську трагедію та злочини проти поляків, адже, за словами Зеленського, «цьому не навчали в школі».

Також рештки сорока двох людей знайшли на Тернопільщині під час спільних українсько-польських розкопок. Наразі завершився перший, польовий етап спільної експедиції двох країн з пошуку жертв Другої світової. Археологи та антропологи проводили розкопки на українській території, де 1945 року загинуло багато поляків.

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