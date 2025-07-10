МИД Украины сделал заявление по Волынской трагедии / © Associated Press

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Министерство иностранных дел Украины сделало официальное заявление, отметив глубокое уважение к общей истории украинского и польского народов и важности сохранения стратегического партнерства. Особенно в условиях российской агрессии.

Об этом сообщили в телеграмм-канале МИД Украины.

В заявлении подчеркивается, что Украина с пониманием относится к чувствительности темы Волынской трагедии в польском обществе, признавая сложность исторических событий для украинцев.

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«Сегодня у наших народов есть моральная обязанность — не только перед памятью погибших, но и перед современными и грядущими поколениями — сохранять наследие сотрудничества, взаимного доверия и стратегического партнерства», — говорится в заявлении.

МИД Украины выступает за честный, ответственный и сбалансированный исторический диалог, свободный от политизации и односторонних трактовок. И рассчитывает на благоразумие польских партнеров в оценках прошлого. Ради сохранения единства в защите от общего врага России — Украина стремится решать все проблемы двусторонних отношений в конструктивном духе, что было доказано конкретными шагами. В частности, возобновлением процесса эксгумаций и диалога по историческим вопросам.

Министерство отметило, что в последнее время в Украине было проведено два общенациональных круглых стола с участием ведущих историков и экспертов по украинско-польским отношениям. Эти меры подтвердили, что события Волынской трагедии были трагедией двух народов и требуют общих объективных оценок на основе профессиональных исследований.

Украина отмечает конструктивное сотрудничество с Польшей в поисковых и эксгумационных работах, надлежащем приведении в порядок мест захоронений и установлении имен всех погибших. Продолжение этой совместной работы будет способствовать укреплению взаимопонимания между народами.

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Также было предложено возобновить деятельность украинско-польского форума историков и Форума партнерства как важных площадок для обмена мнениями и поиска взаимопонимания. МИД Украины отмечает деструктивную роль России, которая пытается разделить украинцев и поляков, используя болезненные страницы прошлого.

«К сожалению, некоторые польские политики сознательно или бессознательно подыгрывают агрессору в этих усилиях», — говорится в заявлении.

Министерство подчеркивает, что Россия наглядно демонстрирует свои преступления на примере Бучи, Ирпени, Мариуполя и других украинских городов. Это указывает на то, что подобная судьба ждет и Польшу, если агрессора не остановить в Украине.

«Добрососедские отношения Украины и Польши остаются важными для обеих стран, учитывая общие интересы и историческую близость наших народов, а также вызовы и угрозы, которые несет для нас российский агрессор», — пишет МИД Украины.

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины осудило постановление Сейма Польши об установлении 11 июля Днем памяти жертв «геноцида, совершенного ОУН и УПА», назвав его шагом, противоречащим добрососедскому диалогу.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью заявил, что во время разговора с Владимиром Зеленским получил от него искреннее признание незнания о Волынской трагедии и преступлениях против поляков, ведь, по словам Зеленского, «этому не учили в школе».

Также остатки сорока двух человек нашли в Тернопольской области во время совместных украинско-польских раскопок. В настоящее время завершился первый полевой этап совместной экспедиции двух стран по поиску жертв Второй мировой. Археологи и антропологи проводили раскопки на украинской территории, где в 1945 году погибли многие поляки.