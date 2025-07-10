Рубио сделал заявление об оружии для Украины

Марк Рубио / © Associated Press

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Госсекретарь США Марк Рубо сделал заявление об оружии для Украины. В частности, правительство предлагает партнерам передать украинцам Patriot.

Об этом сообщает Clash Report.

По словам госсекретаря, дело в том, что «рассмотрение вооружений замедлилось».

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Никто не говорил, что мы не присылаем оружие Украине. Обзор вооружений замедлился», – сказал Рубио.

Он также сообщил, что наше государство может получить дополнительные системы ПВО. Так, ряд партнеров США в Европе располагают необходимыми Киеву Patriot, и Вашингтон рассчитывает добиться их передачи Украине.

«США предлагают странам, ожидающим поставки систем ПВО Patriot, отложить их ради Украины», — сказал чиновник.

Ранее речь шла о том, что Госдеп США гарантирует оружие для Украины. Вашингтон подтвердил свою постоянную поддержку Киева в противостоянии агрессии со стороны Москвы.

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Как отметила представитель Государственного департамента США Темми Брюс, администрация Трампа остается «глубоко обеспокоенной ситуацией в Украине» и стремится «обеспечить украинцев всем необходимым для защиты». Она отмечает: США были и остаются самыми большими союзниками Украины.

«Нам не безразлична судьба этих людей. Президент Трамп четко высказался по поводу продолжающихся массовых убийств и отметил необходимость достижения перемирия. В этом контексте мы возобновляем поставки вооружения. Хотя детали пока не разглашаются, президент говорил об этом открыто», — заявила Брюс.