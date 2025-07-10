Мерц звернувся до Трампа з неочікуваним проханням

Фрідріх Мерц і Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав американського президента Дональда Трампа “залишатися з Європою”.

Про це він сказав під час конференції з відновлення України в Римі.

За його словами, Штати мають залишатися з Європою “на цьому боці і на цій сторінці нашої спільної історії”.

Реклама

“Залишайтеся з нами, залишайтеся з Європою. Ми прагнемо того ж самого: нам потрібен стабільний політичний порядок у цьому світі. Ми всі — європейці та американці — маємо бути разом. Це наші спільні ідеали”, — додав Мерц.

Нагадаємо, видання Axios повідомляло про те, що Фрідріх Мерц нещодавно звернувся до Дональда Трампа з проханням розблокувати передавання Patriot. Нібито натомість американський лідер запропонував, щоб Німеччина відправила одну зі своїх батарей, а США та інші союзники поділили витрати на її закупівлю. Угода наразі не досягнута, але перемовини тривають.

Окрім того, канцлер Німеччини тисне на Словаччину через Україну. Мерц закликає припинити блокування нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. ЄС уже готовий до ухвалення 18-го пакету обмежень, однак згоди бракує лише від однієї країни.

Дата публікації 19:45, 26.06.25 Кількість переглядів 35 Російська економіка розвалиться?! ЄС готує 18-й пакет санкцій!