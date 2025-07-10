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Мерц тисне на Словаччину через Україну: чого вимагає
Євросоюз готує 18-й пакет санкцій проти Росії, однак його блокує Словаччина.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до керівництва Словаччини із закликом припинити блокування нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.
Відповідну заяву він зробив під час виступу на Конференції з відновлення України.
За словами Мерца, ЄС уже готовий до ухвалення 18-го пакета обмежень, однак згоди бракує лише від однієї країни.
«Я закликаю Словаччину та її прем’єр-міністра припинити опір і відкрити шлях для цього рішення», — заявив канцлер.
Німецький політик наголосив, що санкції залишаються дієвим інструментом тиску на Москву з метою змусити Росію погодитися на припинення війни проти України.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейський союз готує найжорсткіший пакет санкцій проти Росії з моменту початку повномасштабної війни в Україні. За його словами, ці обмеження спрямовані на підрив економічного потенціалу, який дозволяє режиму Путіна продовжувати агресію.
Також законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, запропонований сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, може бути ухвалений уже цього місяця. Документ передбачає запровадження мит у розмірі 500% щодо країн, які купують російські товари та тим самим фінансують агресора.
Оптимізм щодо його прийняття зростає після того, як Дональд Трамп розкритикував Володимира Путіна за ракетні удари по Україні. У Сенаті США законопроєкт має широку двопартійну підтримку, і Грем сподівається на аналогічну позицію в Палаті представників.