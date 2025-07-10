Мерц тисне на Словаччину через Україну: чого вимагає

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до керівництва Словаччини із закликом припинити блокування нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Відповідну заяву він зробив під час виступу на Конференції з відновлення України.

За словами Мерца, ЄС уже готовий до ухвалення 18-го пакета обмежень, однак згоди бракує лише від однієї країни.

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«Я закликаю Словаччину та її прем’єр-міністра припинити опір і відкрити шлях для цього рішення», — заявив канцлер.

Німецький політик наголосив, що санкції залишаються дієвим інструментом тиску на Москву з метою змусити Росію погодитися на припинення війни проти України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейський союз готує найжорсткіший пакет санкцій проти Росії з моменту початку повномасштабної війни в Україні. За його словами, ці обмеження спрямовані на підрив економічного потенціалу, який дозволяє режиму Путіна продовжувати агресію.

Також законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, запропонований сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, може бути ухвалений уже цього місяця. Документ передбачає запровадження мит у розмірі 500% щодо країн, які купують російські товари та тим самим фінансують агресора.

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Оптимізм щодо його прийняття зростає після того, як Дональд Трамп розкритикував Володимира Путіна за ракетні удари по Україні. У Сенаті США законопроєкт має широку двопартійну підтримку, і Грем сподівається на аналогічну позицію в Палаті представників.