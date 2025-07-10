Рубіо і Лавров провели зустріч у Малайзії: говорили і про Україну (оновлено)

Зустріч Марко Рубіо та Сергія Лаврова 10 липня / © Getty Images

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Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров завершили 10 липня зустріч у Куала-Лумпурі. Вона тривала 50 хвилин.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

З російського боку участь у переговорах також брали в.о. директора департаменту Північної Атлантики МЗС РФ Кирило Михайлов та начальник відділу департаменту Північної Атлантики Олександр Посилкін.

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З американського боку на зустрічі були присутні заступник держсекретаря США з політичних справ Елісон Гукер та директор з питань політичного планування Держдепу Майкл Ентон.

За підсумками зустрічі у російському МЗС заявили, що «відбувся предметний та відвертий обмін думками щодо врегулювання навколо України, обстановки навколо Ірану та Сирії, а також інших міжнародних проблем».

У відомстві також вказали, що підтверджено взаємний настрій на пошук мирних розв’язань конфліктних ситуацій, відновлення російсько-американського економічного та гуманітарного співробітництва, безперешкодних контактів між товариствами двох країн. Зазначається, що цьому, зокрема, могло б сприяти відновлення прямого авіасполучення.

Зауважимо, зустріч Лаврова та Рубіо відбулася на тлі загрози запровадження нових американських санкцій проти Росії. Відповідний законопроєкт у США можуть ухвалити вже у липні. Він передбачає мита у 500% проти країн, які купують російські товари та фінансують агресорку.

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За інформацією Politico, президент США Дональд Трамп погоджується підписати законопроєкт про санкції, однак лише за умови, що зможе сам вирішувати подальшу долю цих обмежень.