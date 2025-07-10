До країни НАТО залетів російський дрон (фото)

Російський безпілотник, який залетів до Литви 10 липня / © Збройні сили Литви

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Російський безпілотник 10 липня впав на території Литви, яка є країною НАТО. До Литви дрон залетів із території Білорусі.

Про це повідомила литовська армія.

Військово-повітряні сили Литви близько 11:30 зафіксували об’єкт, який наближався до кордону країни з боку Білорусі. Винищувачі, що виконують місію повітряної поліції НАТО та перебували в повітрі, змінили рівень готовності з тренувального режиму на бойовий.

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За короткий час об’єкт впав, тому завдання для винищувачів було скасовано. Відбувся обмін цією інформацією зі Службою охорони державного кордону.

«До місця падіння об’єкта для охорони вирушили чергові військові. Об’єкт схожий на саморобний і не становить загрози», — заявили в литовській армії.

Телеграм-канал «Труха» із посиланням на головного редактора видання Defense Express Олега Каткова повідомив, що це російський дрон «Гербера».

Російський безпілотник, який залетів до Литви 10 липня / © Збройні сили Литви

Російський безпілотник, який залетів до Литви 10 липня / © Збройні сили Литви

Нагадаємо, під час атаки по Україні пізно ввечері 9 липня російські війська запускали свої дрони «Шахед» територією Білорусі вздовж українського кордону, оминаючи протиповітряну оборону.

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До слова, навесні ексгенерал США і ексочільник ЦРУ Девід Петреус вислови думку, що у разі перемоги Росії у війні проти Україні, очільник Кремля Володимир Путін може спробувати вторгнутися до Литви.