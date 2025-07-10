Вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн: що вирішив Європарламент

Урсула фон дер Ляєн. / © Associated Press

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Європейський парламент 11 липня відхилив резолюцію про недовіру голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, ініційовану праворадикальними депутатами.

Про це пише видання El Pais.

За її відставку проголосували лише 175 євродепутатів, утрималися 18, а проти виступили 360 — цього виявилося недостатньо для подолання необхідного порогу у дві третини голосів (мінімум 361).

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Голосування стало наслідком ініціативи румунського ультраправого депутата Георге Піпера з групи “Європейські консерватори та реформісти” (ЕКР). Проте навіть у самій фракції не було єдності щодо відставки: частина депутатів дистанціювалася від цієї спроби. Резолюцію підтримали переважно представники ультраправих сил.

Урсула фон дер Ляєн продемонструвала впевненість у результаті, навіть вирушивши напередодні голосування до Рима на конференцію з питань України. Напередодні голосування вона змогла заручитися підтримкою соціал-демократів і лібералів, пообіцявши, зокрема, зберегти соціальний фонд у новому довгостроковому бюджеті ЄС.

Хоча відставка не відбулася, сам факт голосування став політичним сигналом для фон дер Ляєн. Її все частіше критикують за тактичні союзи з правими силами у Європарламенті, зокрема на тлі переговорів із прем’єркою Італії Джорджією Мелоні. У Брюсселі побоюються, що Європейська народна партія, до якої належить фон дер Ляєн, може дедалі більше покладатися на підтримку євроскептичних фракцій, відходячи від проєвропейської більшості.

Наступного тижня команда фон дер Ляєн має представити нову версію багаторічного фінансового плану ЄС, у якому врахують політичні поступки, зроблені напередодні.

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Нагадаємо, у Європарламенті ініціювали вотум недовіри до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на тлі скандалу з її листуванням із Pfizer і підозр у політичному зловживанні повноваженнями.