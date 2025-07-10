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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Майкл Медсен помер: як знімався в Києві і отримав "Кобзаря" від Зеленського

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua зірка театру "Чорний квадрат", актор Олексій Курилко пригадав, як знімався разом з голлівудським актором.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Володимир Зеленський, Майкл Медсен

Володимир Зеленський, Майкл Медсен / © скрін з відео

Український актор і письменник Олексій Курилко розповів, як знімався з легендарним актором Майклом Медсеном і яким він був поза камерами. Також ми пригадали, як ще майбутній президент Володимир Зеленський подарував зірці "Кобзаря".

Відомий голлівудський актор Майкл Медсен помер 3 липня на 68-му році життя. Його знайшли мертвим у власному будинку. Вже відома і причина смерті знаменитості – зірка фільмів "Скажені пси" і "Убити Білла" помер від серцевої недостатності. 

З Україною Майкла Медсена пов’язує небагато, однак він неодноразово бував, зокрема, у Києві. Перший раз він приїхав 2011 року як гість Київського міжнародного кінофестивалю. А 2015-го взяв участь в проекті студії "Квартал 95" – "Київ вечірній". 

Зокрема, зірка фільмів Тарантіно знявся в розіграші, який йому влаштувала українська команда. За сюжетом, він прийшов на інтерв’ю до журналістки, і у той самий час поруч з ними з'явився її колишній чоловік, який приревнував дівчину до Медсена. Цього агресивного коханця грав відомий актор театру і кіно Олексій Курилко.

Олексій Курилко і Майкл Медсен / © Associated Press

Олексій Курилко і Майкл Медсен / © Associated Press

"Майкл запам’ятався мені дуже скромним, навіть трохи сором’язливим. Не дивлячись на свій статус поводився дуже ввічливо. Ніякої зірковості в ньому не побачив. Після нашого розіграшу він навіть сказав: “А чого ви так слабенько наді мною познущалися? Можна було ще яскравіше зробити, аби вивести з себе. Навіть пропонував перезняти якісь кадри. Було приємно, що він так включився у зйомку і хотів, аби у нас все вийшло. З ним було легко спілкуватися, хоч і через перекладача", – розповів ТСН.ua Олексій Курилко.

Олексій Курилко і Майкл Медсен під час знімань у Києві

Олексій Курилко і Майкл Медсен під час знімань у Києві

За словам Курилко, про політику вони не спілкувалися, але Майкл розповів, що йому дуже сподобалася Україна, наш народ, і він обов’язково хоче приїхати знову. 

До слова, під час знімань у студії шоу "Київ вечірній" Майкл Медсен більше години спілкувався з тодішніми ведучими проєкту – Володимиром Зеленським і Валерієм Жидковим. А в кінці шоу отримав з рук майбутнього президента унікальне двомовне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.

Володимир Зеленський і Майкл Медсен / © скрін з відео

Володимир Зеленський і Майкл Медсен / © скрін з відео

Володимир Зеленський дарує Майклу Медсену унікальне видання Тараса Шевченка / © скрін з відео

Володимир Зеленський дарує Майклу Медсену унікальне видання Тараса Шевченка / © скрін з відео

Зазначимо, в останні роки Медсен займався озвучуванням персонажів у відеоіграх, знімався у незалежному кіно та працював над випуском автобіографії, яку так і не встиг дописати.

Актор був тричі одружений і мав шістьох синів. Але, на жаль, три року тому один з них, 26-річний Хадсон, звів рахунки з життям.

Нагадаємо, нещодавно помер легендарний композитор Ігор Поклад. Володимир Зеленський також відреагував на його смерть.

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