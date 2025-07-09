Майкл Медсен помер: відома причина смерті голлівудського актора

Майкл Медсен / © Associated Press

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Стала відома причина смерті голлівудського актора Майкла Медсена, який помер 3 липня.

Зірку Голлівуду, який часто знімався у фільмах режисера Квентіна Тарантіно, знайшли мертвим у власному будинку у Малібу. На момент смерті акторові було 67 років. Як пише видання NBC4 Los Angeles, лікарі розкрили точну причину його смерті.

Зокрема, Майкл Медсен помер від серцевої недостатності. Недугу спричинили хвороби серця та алкогольна залежність актора. До слова, розтин тіла не проводився. Кардіолог, який лікував артиста, підписав свідоцтво про смерть. Тим часом правоохоронці дійшли до висновку, що зірка Голлівуду помер із природних причин.

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Майкл Медсен / © Associated Press

Зазначимо, Майкл Медсен – популярний голлівудський актор, який часто знімався у фільмах культового режисера Квентіна Тарантіно. Він зіграв у таких стрічках, як "Скажені пси", "Донні Браско", "Убити Білла", "Місто гріхів", "Мерзенна вісімка" та багато інших.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер легендарний український композитор Ігор Поклад. Про смерть знаменитості повідомила його дружина Світлана Поклад 9 липня.