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Помер легендарний композитор Ігор Поклад
Про смерть Ігоря Поклада повідомила його дружина 9 липня. Композитора не стало у віці 83 років.
Помер легендарний український композитор, народний артист України Ігор Поклад.
Сумну новину повідомила його дружина Світлана Поклад у своєму Facebook 9 липня. Вона коротко написала, що композитора не стало. Ігореві Покладу було 83 роки.
"От і все…Кохала, кохаю і кохатиму завжди…Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка…За його безсмертну душу…", - написала його дружина Світлана Поклад.