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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
148
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1 хв

Помер легендарний композитор Ігор Поклад

Про смерть Ігоря Поклада повідомила його дружина 9 липня. Композитора не стало у віці 83 років.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ігор Поклад

Ігор Поклад

Помер легендарний український композитор, народний артист України Ігор Поклад.

Сумну новину повідомила його дружина Світлана Поклад у своєму Facebook 9 липня. Вона коротко написала, що композитора не стало. Ігореві Покладу було 83 роки.

"От і все…Кохала, кохаю і кохатиму завжди…Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка…За його безсмертну душу…", - написала його дружина Світлана Поклад.

Дата публікації
Кількість переглядів
148
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