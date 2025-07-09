Помер легендарний композитор Ігор Поклад

Ігор Поклад

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Помер легендарний український композитор, народний артист України Ігор Поклад.

Сумну новину повідомила його дружина Світлана Поклад у своєму Facebook 9 липня. Вона коротко написала, що композитора не стало. Ігореві Покладу було 83 роки.

"От і все…Кохала, кохаю і кохатиму завжди…Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка…За його безсмертну душу…", - написала його дружина Світлана Поклад.

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