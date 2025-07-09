Умер легендарный композитор Игорь Поклад

Игорь Поклад

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Умер легендарный украинский композитор, народный артист Украины Игорь Поклад.

Печальную новость сообщила его жена Светлана Поклад в своем Facebook 9 июля. Она коротко написала, что композитора не стало. Игорю Покладу было 83 года.

"Вот и все...Любила, люблю и буду любить всегда...Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста...За его бессмертную душу...", - написала его жена Светлана Поклад.

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Больше подробностей пока что неизвестно. О дате и месте прощания с композитором, вероятно, объявят позже.

Игорь Поклад

Отметим, Игорь Поклад - легендарный украинский композитор. Он окончил композиторский факультет Киевской государственной консерватории. Параллельно с учебой начал первые шаги в творчестве. В частности, композиция "Пісня не заблукає", которая была создана в соавторстве с Борисом Олейником становится популярной. В 1965 году Игорь Поклад создал вокально-инструментальный ансамбль "Мрія".

В общем, композитор является автором таких легендарных хитов, как Кохана", "Дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Пісня про матір", "Зелен-клен" и многих других. Также Игорь Поклад создавал музыку к фильмам и театральным постановкам.

Известно, что в 2014 году композитор перенес несколько сложных операций. В 2022 году Игорь Поклад вместе с женой оказался в оккупации в городе Ворзель, Киевская область. Несколько недель они прожили в подвале. Впоследствии их эвакуировали.

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