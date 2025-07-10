Вотум недоверия Урсули фон дер Ляен: что решил Европарламент

Урсула фон дер Ляен. / © Associated Press

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Европейский парламент 11 июля отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, инициированной праворадикальными депутатами.

Об этом пишет издание El Pais.

За ее отставку проголосовали только 175 евродепутатов, воздержались 18, а против выступили 360 - этого оказалось недостаточно для преодоления необходимого порога в две трети голосов (минимум 361).

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Голосование стало следствием инициативы румынского ультраправого депутата Георге Пипера из группы "Европейские консерваторы и реформисты" (ЭКР). Однако даже у самой фракции не было единства по отставке: часть депутатов дистанцировалась от этой попытки. Резолюцию поддержали преимущественно представители ультраправых сил.

Урсула фон дер Ляен продемонстрировала уверенность в результате, даже отправившись накануне голосования в Рим на конференцию по Украине. В преддверии голосования она смогла заручиться поддержкой социал-демократов и либералов, пообещав, в частности, сохранить социальный фонд в новом долгосрочном бюджете ЕС.

Хотя отставка не состоялась, сам факт голосования стал политическим сигналом для фон дер Ляен. Ее все чаще критикуют за тактические союзы с правыми силами в Европарламенте, в частности, на фоне переговоров с премьером Италии Джорджией Мелони. В Брюсселе опасаются, что Европейская народная партия, в которую входит фон дер Ляен, может все больше полагаться на поддержку евроскептических фракций, отходя от проевропейского большинства.

На следующей неделе команда фон дер Ляен представить новую версию многолетнего финансового плана ЕС, в котором учтут политические уступки, сделанные накануне.

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Напомним, в Европарламенте инициировали вотум недоверия к главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен на фоне скандала с ее перепиской с Pfizer и подозрений в политическом злоупотреблении полномочиями.