Европа снова обеспокоена: Макрон и Стармер собирают "коалицию желающих"

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирают новую встречу «коалиции желающих». Саммит состоится 10 июля в формате видеоконференции.

Об этом сообщает BMF TV со ссылкой на администрацию французского президента.

Стармер и Макрон совместно будут председательствовать на этой встрече через видеоконференцию с авиабазы Нортвуд близ Лондона.

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К участию в саммите присоединятся президент Украины Владимир Зеленский и другие европейские лидеры, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которые встретятся в Риме на конференции по вопросам восстановления Украины, а также чиновники в других столицах Европы.

«Обязательно будет обсуждение того, как серьезно поддерживать боеспособность Украины», — заявили в Елисейском дворце.

Цель также заключается в том, чтобы обеспечить «возрождение украинской армии» и развернуть силы поддержки в рамках прекращения огня, «когда наступит время».

Накануне к усилению военной поддержки Украины призвала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Хотя остаются сомнения относительно дальнейшей поддержки США Европы, еще важнее укрепить наше сотрудничество и координацию в рамках ЕС и НАТО, а также в наших прямых отношениях», — сказала она.

Издание отмечает, что европейская дипломатия попытается достичь более убедительных результатов, чем Дональд Трамп, который признал, что во время последнего телефонного разговора с Владимиром Путиным в этот четверг «не достиг прогресса»

Что такое «коалиция желающих»

«Коалиция желающих» — это блок стран, которые пообещали поддержать Украину в войне с Россией.

Инициатива была представлена 2 марта 2025 года по итогам саммита 18 мировых лидеров в Лондоне. Основной целью нового альянса является консолидация европейских усилий на фоне политической нестабильности в США, а также формирование прочной основы для будущего мирного урегулирования конфликта.

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Деятельность «коалиции желающих» в последнее время приостановилась из-за отсутствия четких гарантий безопасности со стороны США.

Напомним, еще в мае этого года бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что европейская инициатива по Украине разворачивается слишком медленно