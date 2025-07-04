Украина все еще может проиграть в войне / © ТСН

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Россия способна выдерживать большие утраты. Это подтверждает история второй мировой войны. В то время как Украина, несмотря на свою стойкость, может проиграть эту 41-месячную войну. Это заставляет пересмотреть мнение о невозможности победы ни одной из сторон, поскольку риск поражения Украины растет.

Об этом пишет The Washington Post.

Угроза поражения усиливается

В последние дни шансы на такой результат значительно выросли. Даже на фоне усиления жестоких российских воздушных атак, администрация Трампа заявила о приостановлении поставок дефицитных ракет ПВО Patriot и других критически важных вооружений Украине. ракетами.

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Поражение Украины может иметь разные формы. Это не обязательно означает полный развал украинских войск на 750-мильной линии фронта. Благодаря эффективности украинских беспилотников все чаще дополняются работами. Также российским логистическим ограничением силы Москвы все еще не могут достичь решающего прорыва.

Однако поражение также может означать, что Киев будет вынужден просить несправедливый мир, подчиняющий его воле Путина. Это произойдет, если Украина станет все более неспособна сдерживать разрушительные последствия российских воздушных бомбардировок. Масштабы этих атак с сотнями беспилотников и десятками крылатых и баллистических ракет, запущенных одновременно для подавления ослабленной противовоздушной обороны Украины, год назад казались невероятными, а теперь стали обыденностью.

Вера Путина в устойчивость Москвы

Путин, возможно, уже отступил бы, если бы верил в железную волю Соединенных Штатов о продлении или усилении поставок оружия в Украину на неопределенный срок. Но, приостановив поставки оружия США, президент Дональд Трамп подтверждает основное убеждение диктатора в том, что стойкость Москвы в конце концов истощит Киев и его западных союзников. Неудивительно, что когда Трамп позвонил по телефону Путину в четверг, сразу после новостей о приостановлении поставок вооружений в США, российский лидер отказался обсуждать прекращение огня.

Исторические параллели и уроки войны

Поражение Украины, независимо от ее формы, может показаться немыслимым, учитывая страдания, которые Киев уже выдержал, не сломавшись, а также его постоянную способность ошеломлять Москву, как это было в прошлом месяце, атакуя российские бомбардировщики на аэродромах за сотни миль позади линии фронта.

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Однако невероятное случается достаточно регулярно, напоминая нам, что общепринятое мнение является плохим показателем для измерения вероятности. Почти никто не предполагал падения Берлинской стены, распада Советского Союза, терактов 11 сентября, пандемии COVID-19, нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года или практически до последней минуты полномасштабного вторжения России в Украину.

Традиционная мудрость также имела ничтожную ценность в прогнозировании хода войны в Украине. С одной стороны, украинские войска превзошли ожидания, сдержав полномасштабное вторжение Москвы в 2022 году, а затем позже того же года отразили некоторые российские продвижения. Но следующим летом Украина не смогла оправдать оптимистичных прогнозов по поводу того, что ее широко разрекламированное контрнаступление может прорвать линии Москвы.

Количество против качества и будущее помощи

Как говорится, количество имеет свое собственное качество. А огромное количественное преимущество России над Украиной, не в последнюю очередь почти 4:1 преимущество в населении, создает силу тяготения, которая со временем не может не подорвать резервы решительности и мужества Киева.

Решительность Украины была подкреплена десятками миллиардов долларов военной помощи США и Европы. Это финансирование продемонстрировало солидарность и помогло пострадавшей стране умерить повреждение жизненно важной инфраструктуры. Но уже, по меньшей мере, год было понятно, что возобновление помощи со стороны Вашингтона станет тяжелым испытанием для Конгресса, даже если бы демократы победили в Белом доме. Избрание Трампа означало, что замедление или прекращение снабжения многих важнейших видов оружия в Украину будет только вопросом времени.

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Эта остановка произошла внезапно, чем кто-то в Киеве ожидал. Удар по украинскому моральному духу неоспорим. И теперь приходится задаваться вопросом, сколько еще таких ударов сможет выдержать Украина, которая сильно преобладает избыток личного состава, борется с нехваткой персонала и не имеет стратегической глубины России.

Напомним, 3 июля президент США Дональд Трамп почти час общался по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. После этого разговора в Кремле сообщили, что Россия «будет добиваться поставленных целей и не отступится от них».

А в пятницу, 4 июля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.