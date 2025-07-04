Надежда Савченко назвала слухами свое пребывание в плену

Надежда Савченко / © скриншот с видео

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Бывший депутат Верховной Рады, а ныне военнослужащая Надежда Савченко опровергла слухи о том, что она снова попала в плен к россиянам.

Опровержение опубликовано на ее официальной Facebook-странице.

«Так как снова начали распространять фейки о судьбе Надежды (ее плена) должны снова (без всяких „мхатовских пауз“) опровергать эти слухи. Делаем это так быстро как позволяют обстоятельства на фронте», — говорится в заметке.

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Сообщение сопровождается обращением самой Надежды Савченко, которая записала видео в военной форме.

«Сколько уже можно учить не верить российским фейкам, не разносить ложь по миру. Не убили меня. Не в плену я. Свободная и живая. Борюсь за свободу Украины и украинцев», — сказала политик.

Ранее журналист Всеволод Филимоненко в разговоре с экс-нардепом Игорем Мосийчуком сообщил, что подразделение, которым командовала Савченко, якобы оказалось в окружении во время ночной операции вблизи села Синьковка на Харьковщине.

Этот слух подхватили российские пропагандисты, которые заявили о «взятии Савченко в плен».

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Напомним, что Надежда Савченко уже была в российском плену, куда попала в 2014 году на Донбассе во время проведения АТО. Почти два года пленницу удерживали в России, а ее освобождение в 2016 году стало результатом громких международных переговоров.

К тому времени она уже полтора года была народным депутатом — в Верховную Раду ее первым номером провела «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Тогдашний президент Петр Порошенко присвоил Савченко звание Героя Украины.

После ряда скандальных заявлений Савченко выгнали из партии. В 2018 году народный депутат была арестована по подозрению в подготовке терактов в Верховной Раде и госпереворота. Весной 2019-го суд освободил ее из-под стражи.

Во время полномасштабного вторжения весной 2022 года Надежда Савченко была мобилизована.

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В 2024 году народный депутат Марьяна Безуглая обращалась в СБУ с призывом проверить деятельность Надежды Савченко, обвинив ее в том, что из-за ее действий россияне совершили прорыв на одном из участков фронта. В ответ военнослужащая обратилась в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований с заявлением относительно нардепа Марьяны Безуглой.