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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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352
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Надія Савченко відреагувала на інформацію про своє перебування у полоні: що сказала

Російські пропагандисти поширили фейк про «взяття Савченко в полон».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Надія Савченко

Надія Савченко / © скриншот з відео

Колишня депутатка Верховної Ради, а нині військовослужбовиця Надія Савченко спростувала чутки про те, що вона знову потрапила в полон до росіян.

Спростування опубліковане на її офіційній Facebook-сторінці.

«Так як знову почали розповсюджувати фейки щодо долі Надії (її полону) мусимо знову (без усіляких «мхатовських пауз») спростовувати ці чутки. Робимо це так швидко як дозволяють обставини на фронті», - йдеться у дописі.

Повідомлення супроводжується зверненням самої Надії Савченко, яка записала відео у військовій формі.

«Скільки вже можна вчити не вірити російським фейкам, не розносити брехню світу. Не вбили мене. Не в полоні я. Вільна і жива. Борюсь за волю України й українців», - сказала політикиня.

Раніше журналіст Всеволод Філімоненко у розмові з екснардепом Ігорем Мосійчуком повідомив, що підрозділ, яким командувала Савченко, нібито опинився в оточенні під час нічної операції поблизу села Синьківка на Харківщині.

Цю чутку підхопили російські пропагандисти, які заявили про «взяття Савченко в полон».

Нагадаємо, що Надія Савченко вже була в російському полоні, куди потрапила у 2014 році на Донбасі під час проведення АТО. Майже два роки полонянку утримували в Росії, а її визволення у 2016 році стало результатом гучних міжнародних переговорів.

На той час вона вже півтора року була народною депутаткою - до Верховної Ради її першим номером провела "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Тодішній президент Петро Порошенко надав Савченко звання Героя України.

Після низки скандальних заяв Савченко вигнали з партії. У 2018 році народна депутатка була заарештована через підозру в підготовці терактів у Верховній Раді та держперевороту. Навесні 2019-го суд звільнив її з-під варти.

Під час повномасштабного вторгнення навесні 2022 року Надія Савченко була мобілізована.

У 2024 році народна депутатка Мар’яна Безугла зверталася до СБУ з закликом перевірити діяльність Надії Савченко, звинувативши її в тому, що через її дії росіяни здійснили прорив на одній із ділянок фронту. У відповідь військовослужбовиця звернулася до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань із заявою щодо нардепки Мар'яни Безуглої.

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