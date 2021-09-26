Савченко на колінах в паранджі похвалила іслам (ФОТО)

Під час поїздки до Туреччини Савченко одягла паранджу і купила Коран.

Колишня народна депутатка Надія Савченко спантеличила своїх підписників у соцмережах світлинами у паранджі.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Під час поїздки до Туреччини Савченко одягла паранджу і купила Коран.

Також вона поміркувала про переваги ісламу над іншими світовими релігіями.

"У сучасному світі іслам звично сприймають як релігію пригнічення і обмеження прав людини, особливо жінки. Мало хто побачить, що іслам — це релігія простору і свободи для душі, духу і віри в Бога — Аллаха", — йдеться в повідомленні.

У коментарях Савченко пояснила, що "допис був не про релігію в її духовному розумінні, а про те, як політика сучасного світу використовує релігію для побудови держави".

Раніше Надія Савченко опублікувала фото, як доїть корів, годує теля, доглядає за розсадою, замітає мітлою.

Нагадаємо, Надія Савченко стала знаменитістю після російського полону, де перебувала майже два роки. Потрапила туди з Донбасу. Росія віддала її Україні 25 травня 2016-го. На той час Савченко вже півтора року була народною депутаткою — до Верховної Ради її першим номером провела "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Тодішній президент Петро Порошенко надав Савченко звання Героя України. Згодом після повернення та скандальних заяв Савченко вигнали з партії. Навіть була заарештована у підозрі в підготовці терактів у Верховній Раді та держперевороту. Навесні 2019-го суд звільнив її з-під варти.

Савченко була телеведучою на "телеканалі Медведчука". Згодом заснувала громадсько-політичну платформу свого імені.

Хто кличе заміж Надію Савченко

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