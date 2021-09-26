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Савченко на колінах в паранджі похвалила іслам (ФОТО)

Савченко на колінах в паранджі похвалила іслам (ФОТО)

Савченко на колінах в паранджі похвалила іслам (ФОТО)

Facebook/Надія Савченко - Nadiia Savchenko

Під час поїздки до Туреччини Савченко одягла паранджу і купила Коран.

Колишня народна депутатка Надія Савченко спантеличила своїх підписників у соцмережах світлинами у паранджі.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Під час поїздки до Туреччини Савченко одягла паранджу і купила Коран.

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Також вона поміркувала про переваги ісламу над іншими світовими релігіями.

"У сучасному світі іслам звично сприймають як релігію пригнічення і обмеження прав людини, особливо жінки. Мало хто побачить, що іслам — це релігія простору і свободи для душі, духу і віри в Бога — Аллаха", — йдеться в повідомленні.

У коментарях Савченко пояснила, що "допис був не про релігію в її духовному розумінні, а про те, як політика сучасного світу використовує релігію для побудови держави".

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Раніше Надія Савченко опублікувала фото, як доїть корів, годує теля, доглядає за розсадою, замітає мітлою.

Нагадаємо, Надія Савченко стала знаменитістю після російського полону, де перебувала майже два роки. Потрапила туди з Донбасу. Росія віддала її Україні 25 травня 2016-го. На той час Савченко вже півтора року була народною депутаткою — до Верховної Ради її першим номером провела "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Тодішній президент Петро Порошенко надав Савченко звання Героя України. Згодом після повернення та скандальних заяв Савченко вигнали з партії. Навіть була заарештована у підозрі в підготовці терактів у Верховній Раді та держперевороту. Навесні 2019-го суд звільнив її з-під варти.

Савченко була телеведучою на "телеканалі Медведчука". Згодом заснувала громадсько-політичну платформу свого імені.

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