Савченко на коленях в парандже похвалила ислам (ФОТО)

Во время поездки в Турцию Савченко надела паранджу и купила Коран.

Экс-народный депутат Надежда Савченко озадачила своих подписчиков в соцсетях фотографиями в парандже.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Facebook.

Во время поездки в Турцию Савченко надела паранджу и купила Коран.

Также она поразмышляла о преимуществах ислама над другими мировыми религиями.

"В современном мире ислам привычно воспринимают как религию угнетения и ограничения прав человека, особенно женщины. Мало кто увидит, что ислам — это религия пространства и свободы для души, духа и веры в Бога — Аллаха", — говорится в сообщении.

В комментариях Савченко объяснила, что "сообщение было не про религию в ее духовном смысле, а о том, как политика современного мира использует религию для построения государства".

Ранее Надежда Савченко опубликовала фото, как доит коров, кормит теленка, ухаживает за рассадой, заметает метлой.

Напомним, Надежда Савченко стала знаменитостью после российского плена, где находилась почти два года. Попала туда с Донбасса. Россия отдала ее Украине 25 мая 2016-го. В то время Савченко уже полтора года была народной депутатом — в Верховную Раду ее первым номером провела "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Тогдашний президент Петр Порошенко предоставил Савченко звания Героя Украины. Вскоре после возвращения и скандальных заявлений Савченко выгнали из партии. Даже была арестована по подозрению в подготовке терактов в Верховной Раде и госпереворота. Весной 2019-го суд освободил ее из-под стражи.

Савченко была телеведущей на "телеканале Медведчука". Впоследствии основала общественно-политическую платформу своего имени.

Кто зовет замуж Надежду Савченко

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