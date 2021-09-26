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Савченко на коленях в парандже похвалила ислам (ФОТО)

Савченко на коленях в парандже похвалила ислам (ФОТО)

Савченко на коленях в парандже похвалила ислам (ФОТО)

Facebook/Надежда Савченко - Nadiia Savchenko

Во время поездки в Турцию Савченко надела паранджу и купила Коран.

Экс-народный депутат Надежда Савченко озадачила своих подписчиков в соцсетях фотографиями в парандже.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Facebook.

Во время поездки в Турцию Савченко надела паранджу и купила Коран.

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Также она поразмышляла о преимуществах ислама над другими мировыми религиями.

"В современном мире ислам привычно воспринимают как религию угнетения и ограничения прав человека, особенно женщины. Мало кто увидит, что ислам — это религия пространства и свободы для души, духа и веры в Бога — Аллаха", — говорится в сообщении.

В комментариях Савченко объяснила, что "сообщение было не про религию в ее духовном смысле, а о том, как политика современного мира использует религию для построения государства".

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Ранее Надежда Савченко опубликовала фото, как доит коров, кормит теленка, ухаживает за рассадой, заметает метлой.

Напомним, Надежда Савченко стала знаменитостью после российского плена, где находилась почти два года. Попала туда с Донбасса. Россия отдала ее Украине 25 мая 2016-го. В то время Савченко уже полтора года была народной депутатом — в Верховную Раду ее первым номером провела "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Тогдашний президент Петр Порошенко предоставил Савченко звания Героя Украины. Вскоре после возвращения и скандальных заявлений Савченко выгнали из партии. Даже была арестована по подозрению в подготовке терактов в Верховной Раде и госпереворота. Весной 2019-го суд освободил ее из-под стражи.

Савченко была телеведущей на "телеканале Медведчука". Впоследствии основала общественно-политическую платформу своего имени.

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