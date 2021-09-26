Евгений Клопотенко поделился, планирует ли жениться

Также повар рассказал, как относится к знакомствам в Сети.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко решил поделиться подробностями своей личной жизни.

От повара сходят с ума много украинских женщин. Однако, сам же Евгений признается, что его сердце свободно. Хотя, повар в программе "Світське життя" пошутил, что уже изрядно ждет того момента, когда женится.

"Да я уже жду своей свадьбы. Я открываю свой календарь каждый день, просыпаюсь и смотрю, что мне надо сделать сегодня. Пока в календаре свадьбы нет", — говорит Евгений.

Также, оказывается, Клопотенко не прочь познакомиться со своей спутницей в Сети. Как говорит знаменитость, в Интернете это сделать намного проще, чем в реальной жизни.

"Если раньше мне нужно было идти в бар, то сейчас я могу зайти в соцсети и поставить сердечко", — пошутил Евгений.

Когда украинцам ждать свадьбу Евгения Клопотенка

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, как собиралась купить у Потапа песню. Звезда хочет выпустить вторую сольную композицию.

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