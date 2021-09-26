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Полуголая девушка во время секса выпала из окна авто

Полуголая девушка во время секса выпала из окна авто

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Полуголая девушка во время секса выпала из окна авто

ViralPress

Девушку госпитализировали в больницу с травмой спины.

В тайваньском Тайбэе полуголая девушка случайно выпала из окна многоэтажки во время любовных утех.

Об этом сообщает Daily Star.

В издании отмечают, что пара занималась сексом на балконе своей квартиры. Однако в один момент девушка не смогла удержаться и соскользнула с подоконника.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как женщина падает на крышу черного седана, припаркованного перед многоквартирным домом. Она одета только в рубашку и трусы, а шорты свисают с одной ноги. Буквально через минуту к девушке подбежал ее парень, который даже не успел надеть футболку. Он помог пострадавший слезть с машины.

Девушку госпитализировали в больницу с травмой спины. Ей пришлось пролежать в больнице несколько недель, однако сейчас потерпевшая в стабильном состоянии. Пара также заплатит за поврежденную машину, которая принадлежит соседу.

Напомним, что в Великобритании девушка, настоящее имя которой не называется, рассказала, как в подростковом возрасте пережила домогательства 70-летнего соседа, сексуальное рабство и пристрастилась к наркотикам.

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