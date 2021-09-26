Напівгола дівчина під час сексу випала з вікна на авто

Дівчину госпіталізували до лікарні з травмою спини.

У тайванському Тайбеї напівгола дівчина випадково випала з вікна багатоповерхівки під час любовних утіх.

Про це інформує Daily Star.

У виданні зазначають, що пара займалася сексом на балконі своєї квартири. Проте в один момент дівчина не змогла втриматися і зісковзнула з підвіконника.

На кадрах з камер відеоспостереження видно, як жінка падає на дах чорного седана, припаркованого перед багатоквартирним будинком. Вона одягнена лише у сорочку та труси, а шорти звисають з однієї ноги. Буквально через хвилину до дівчини підбіг її хлопець, який навіть не встиг одягти футболку. Він допоміг потерпілий злізти з машини.

Дівчину госпіталізували до лікарні з травмою спини. Їй довелося пролежати в лікарні кілька тижнів, проте наразі потерпіла у стабільному стані. Пара також заплатить за пошкоджену машину, яка належить сусідові.

Нагадаємо, що у Великій Британії дівчина, справжнє ім'я якої не називається, розповіла, як у підлітковому віці пережила домагання 70-річного сусіда, сексуальне рабство і пристрастилася до наркотиків.

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