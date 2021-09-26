Євген Клопотенко поділився, чи планує одружуватися

Також ведучий розповів, як ставиться до знайомств в Мережі.

Відомий український кухар Євген Клопотенко вирішив поділитися подробицями свого особистого життя.

Від кухаря шаленіють багато українських жінок. Проте, сам же Євген зізнається, що його серце вільне. Хоча, кухар у програмі "Світське життя" пожартував, що вже неабияк чекає того моменту, коли одружиться.

"Та я вже чекаю свого весілля. Я відкриваю свій календар кожного дня, прокидаюся і дивлюся, що мені треба зробити сьогодні. Поки що в календарі весілля немає", - говорить Євген.

Також, виявляється, Клопотенко не проти познайомитися зі своєю супутницею в Мережі. Як говорить знаменитість, в Інтернеті це зробити набагато простіше, аніж в реальному житті.

"Якщо раніше мені потрібно було йти до бару, то зараз я можу зайти в соцмережі та поставити сердечко", - пожартував Євген.

Коли українцям чекати весілля Євгена Клопотенка

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розповіла, як збиралася купити у Потапа пісню. Зірка хоче випустити другу сольну композицію.

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