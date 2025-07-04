Україна все ще може програти у війні / © ТСН

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Росія здатна витримувати величезні втрати. Це підтверджує історія Другої світової війни. Тоді як Україна, попри свою стійкість, може програти цю 41-місячну війну. Це змушує переглянути думку про неможливість перемоги жодної зі сторін, адже ризик поразки України зростає.

Про це пише The Washington Post.

Загроза поразки посилюється

Останніми днями шанси на такий результат значно зросли. Навіть на тлі посилення жорстоких російських повітряних атак, адміністрація Трампа заявила про призупинення постачання дефіцитних ракет ППО Patriot та інших критично важливих озброєнь Україні. Якщо цей крок затягнеться, тріщини в українській обороні можуть перетворитися на прогалини, зробивши українські міста дедалі більш беззахисними перед російськими балістичними ракетами.

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Поразка України може мати різні форми. Це не обов’язково означає повний розпад українських військ на 750-мильній лінії фронту. Завдяки ефективності українських безпілотників, що все частіше доповнюються роботами. Також російським логістичним обмеженням, сили Москви все ще не можуть досягти вирішального прориву.

Проте, поразка також може означати, що Київ буде змушений просити несправедливий мир, який підпорядкує його волі Путіна. Це станеться, якщо Україна стане все більш нездатною стримувати руйнівні наслідки російських повітряних бомбардувань. Масштаби цих атак — із сотнями безпілотників та десятками крилатих і балістичних ракет, запущених одночасно для придушення ослабленої протиповітряної оборони України — рік тому здавалися неймовірними, а тепер стали буденністю.

Віра Путіна у стійкість Москви

Путін, можливо, вже б відступив, якби вірив у залізну волю Сполучених Штатів щодо продовження або посилення постачання зброї до України на невизначений термін. Але, призупинивши постачання зброї США, президент Дональд Трамп підтверджує основне переконання диктатора в тому, що стійкість Москви зрештою виснажить Київ та його західних союзників. Не дивно, що коли Трамп зателефонував Путіну у четвер, одразу після новин про призупинення поставок озброєнь до США, російський лідер відмовився обговорювати припинення вогню.

Історичні паралелі та уроки війни

Поразка України, незалежно від її форми, може здатися немислимою, враховуючи страждання, які Київ вже витримав, не зламавшись, а також його постійну здатність приголомшувати Москву, як це було минулого місяця, атакуючи російські бомбардувальники на аеродромах за сотні миль позаду лінії фронту.

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Однак, неймовірне трапляється досить регулярно, нагадуючи нам, що загальноприйнята думка є поганим показником для вимірювання ймовірності. Майже ніхто не передбачав падіння Берлінської стіни, розпаду Радянського Союзу, терактів 11 вересня, пандемії COVID-19, нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року або — практично до останньої хвилини — повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Традиційна мудрість також мала незначну цінність у прогнозуванні ходу війни в Україні. З одного боку, українські війська перевершили очікування, стримавши повномасштабне вторгнення Москви у 2022 році, а потім пізніше того ж року відбили деякі російські просування. Але наступного літа Україна не змогла виправдати оптимістичних прогнозів щодо того, що її широко розрекламований контрнаступ може прорвати лінії Москви.

Кількість проти якості та майбутнє допомоги

Як кажуть, кількість має свою власну якість. А величезна кількісна перевага Росії над Україною, не в останню чергу майже 4:1 перевага в населенні, створює силу тяжіння, яка з часом не може не підірвати резерви рішучості та мужності Києва.

Рішучість України була підкріплена десятками мільярдів доларів військової допомоги США та Європи. Це фінансування продемонструвало солідарність і допомогло постраждалій країні стримати пошкодження життєво важливої інфраструктури. Але вже щонайменше рік було зрозуміло, що поновлення допомоги з боку Вашингтона стане важким випробуванням для Конгресу, навіть якби демократи перемогли в Білому домі. Обрання Трампа означало, що сповільнення або припинення постачання багатьох найважливіших видів зброї до України буде лише питанням часу.

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Ця зупинка сталася раптовіше, ніж хтось у Києві очікував. Удар по українському моральному духу незаперечний. І тепер доводиться задаватися питанням, скільки ще таких ударів зможе витримати Україна — яка сильно переважає надлишок особового складу, бореться з нестачею персоналу та не має стратегічної глибини Росії.

Нагадаємо, 3 липня, президент США Дональд Трамп майже годину спілкувався по телефону з російським президентом Володимиром Путіним. Після цієї розмови у Кремлі повідомили, що Росія «добиватиметься поставлених цілей і не відступиться від них».

А у п’ятницю, 4 липня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.