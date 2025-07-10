Туск высказался о победе Украины в войне

Дональд Туск. / © Associated Press

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Западные государства должны вернуться к обсуждению путей победы Украины.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в выступлении на Ukraine Recovery conference, пишет "ЕП".

"Победа означает территориальную целостность, суверенитет и справедливый и устойчивый мир. Это война не только против Украины. Это война против Европы. Это война цивилизации и варваров", - подчеркнул польский премьер.

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По его словам, не может быть восстановление без победы. А восстановление, говорит Туск, должно включать возвращение людей в страну.

"Восстановление – это не только о том, как отстроить стену. Это – о том, как снова вдохнуть в них жизнь", - добавил он.

Напомним, польский президент Анджей Дуда критически высказался об отношении союзников и Украины к его стране. В частности, в контексте поставки военной помощи через аэропорт Жешув. По его словам, в контексте полномасштабного вторжения России в Украину Польша в некоторых вопросах могла бы "показать, что нас нельзя обходить или игнорировать". Впрочем, этого не случилось.

Заметим, между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично заявил, что причиной всех проблем Европы стала война в Украине. Якобы ЕС ожидают значительные политические последствия из-за "сожженных на этой войне денег". Политик заявил, что в Европе сложилась провоенная коалиция, которая "диктует политику в Европе".

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