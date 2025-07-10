Туск висловився про перемогу України у війні

Дональд Туск. / © Associated Press

Реклама

Західні держави мають повернутися до обговорення шляхів до перемоги України.

Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у виступі на Ukraine Recovery conference, пише “ЄП”.

"Перемога означає територіальну цілісність, суверенітет, та справедливий і стійкий мир. Це війна не тільки проти України. Це війна проти Європи. Це війна цивілізації і варварів", - наголосив польський прем’єр.

Реклама

З його слів, не може бути відновлення без перемоги. А відновлення, каже Туск, має включати повернення людей до країни.

"Відновлення – це не тільки про те, як відбудувати стіні. Це – про те, як знову вдихнути у них життя", - додав він.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда критично висловився про ставлення союзників і України до його країни. Зокрема, в контексті постачання військової допомоги через аеропорт Жешув. З його слів, у контексті повномасштабного вторгнення Росії до України Польща у деяких питаннях могла б "показати, що нас не можна обходити чи ігнорувати". Втім, цього не сталось.

Зауважимо, тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно заявив, мовляв, причиною усіх проблем Європи стала війна в Україні. Нібито на ЄС чекають значні політичні наслідки через “спалені на цій війні гроші”. Політик заявив, мовляв, у Європі склалася провоєнна коаліція, яка “диктує політику в Європі”.

Реклама